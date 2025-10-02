Cortés y cómo fue el tiro ganador para Pacífico, su otra experiencia similar y el envión de cara a lo que viene

Valentín Cortés se convirtió en héroe anotando un triple sobre la bocina, para la agónica victoria de Pacífico ante Villa Mitre, 95 a 93, en el adelanto de la sexta fecha del torneo de Primera en el básquetbol local.

"Quedando dos segundos, la mayoría de las veces perdés. Es más, la jugada no era como salió. Yo tenía que salir para la esquina y si quedaba sin defensa tenía el tiro y, sino, era la penetración de Branco (Salvatori) por la derecha", detalló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El verde llegó a tomar 15 puntos de luz ante el que, hasta anoche, era único puntero de este segundo tramo.

"Creo que estuvimos todos muy bien, concentrados y sabiendo que teníamos que dar un poquitito más. Además, nos habíamos quedado con la bronca de estar a nada de jugar la final, y este era un buen partido para medirnos y demostrar, ganar confianza y poder tomar envión para lo que resta del torneo", señaló el nativo de Madryn.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Valentín recordó otro tiro ganador que tuvo jugando en U13, también habló de su llegada a la ciudad y el paso por Alem, además de su presente como estudiante de educación física y sus expectativas a futuro.

Mirá el video completo: