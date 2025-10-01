A Olimpo anoche le regalaron el pasaje para que hoy suba y viaje en primera fila

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos -cuatro desde las 21 y uno que irá 21.30- se completa esta noche la sexta fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Después de la victoria conseguida anoche por Pacífico ante Villa Mitre, además de no quedar más invictos en esta parte del torneo, Olimpo -que arrastra tres victorias- tendrá la posibilidad de saltar a la punta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para eso, deberá ganarle a un comprometido Liniers, que festejó en el inicio del segundo tramo y perdió los siguientes cuatro juegos.

Napostá, el otro que está entre los cuatro de arriba, intentará recuperarse de la última derrota frente a Villa Mitre, esperando por Estrella, que llega tonificado por la victoria ante San Lorenzo.

Bahiense del Norte irá al Casanova para visitar a Estudiantes, el único que aún no sumó doble.

En el restante encuentro que se jugará a las 21, San Lorenzo y Pueyrredón se enfrentarán en Bahiense del Norte. Sanlo intentando disimular sus limitaciones y Purre, con la ilusión de consolidarse entre los de más arriba.

Mientras que, a las 21.30, Leandro N. Alem y 9 de Julio, en un duelo entre rivales directos, se verán las caras en Villa Mitre.

El verdirrojo viene de ganarle a Liniers y 9 de perder ante Napostá y Pacífico.

Olimpo-Liniers

Cancha: Norberto Tomás.

Árbitros: Horacio Sedán, Ariel Di Marco⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: en el aurinegro no estará Andrés Bodach (motivos personales) y en el Chivo ya se desvinculó Fabián Sahdi, sumándose al plantel de Villa Mitre para la Liga Argentina.

Antecedente: Liniers 63, Olimpo: 81, en cancha de Estudiantes.

Napostá-Estrella

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Cruz Schernenco y Lucas Andrés.

Novedades: en el local están todos (a excepción de Tomás Bruni) y en la visita arrastran con cuadros gripales Matías Specogna, Bruno Gigliotti y Nahuel Cámara.

Antecedente: Estrella 68, Napostá 75.

Estudiantes-Bahiense

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Novedades: en el albo juegan todos y en Bahiense ayer no practicó Sebastián Luengo, con problemas en un tobillo, por lo tanto es duda para hoy.

Antecedente: Bahiense 82, Estudiantes 65.

San Lorenzo-Pueyrredón

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: en San Lorenzo, a las bajas de Joaquín Coria, Mariano Blanche y Fernando Peñalver se sumó para hoy la duda de Rodrigo Arce, quien salió con un traumatismo en la clavícula durante el último partido.

Pueyrredón, por su parte, dejó de contar con Javier Bollo, quien llegó para reforzar estas cinco primeras fechas y emigró a Estudiantes de Tucumán, que jugará la Liga Argentina, donde también estará Fernando Alfonso.

Antecedente: Pueyrredón 84, San Lorenzo 61.

L.N. Alem-9 de Julio

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Gordillo.

Novedades: el verdirrojo esta completo y en 9 de Julio continúan en recuperación Santiago Boyé (espalda) y Santiago Bussetti (tobillo).

Antecedente: 9 de Julio 67, L.N. Alem 62.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1°) Villa Mitre, 20 puntos (9) (*)

2º) Pacífico, 19 (8) (*)

3º) Olimpo, 18,5 (9,5)

4º) Napostá, 17,5 (9,5)

5º) Bahiense, 17 (9)

6°) Pueyrredón, 16,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 15 (8)

8º) Estrella, 14,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 14,5 (9,5)

10º) 9 de Julio, 14 (7)

11º) Liniers, 13,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 12 (6)

(*) Tienen un partido más.