Reabre la Coope del centro: "Es un lugar muy especial para Bahía y la región"

Después de meses de trabajo y esfuerzo colectivo, la Cooperativa Obrera reabrirá este viernes su emblemática sucursal del centro, ubicada en Belgrano 45.

El local, junto con el Hipermercado de Aguado —se espera que en los próximos días se anuncie su reapertura—, fue uno de los más afectados por la trágica inundación del 7 de marzo, que dejó severos daños en la ciudad.

"Este viernes, a las 9 de la mañana, estaremos abriendo las puertas de una sucursal que tiene un enorme valor para todos los bahienses. Todos tenemos tantos recuerdos...", expresó Mariano Glas, gerente de la Cooperativa Obrera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó, los vecinos encontrarán "la calidez de siempre y al personal habitual, pero también importantes mejoras". Entre ellas, la renovación completa del histórico piso de casi 100 años, replicado con un diseño similar al original, y una nueva iluminación integral.

Además, se incorporó un horno para ofrecer pan recién horneado, un guiño a los orígenes de la Cooperativa como panadería. También se modernizaron los sectores de productos frescos, como la rotisería, fiambrería y carnicería, con nuevas recetas y un pasillo completo de congelados.

Mariano Glas, gerente de la Cooperativa Obrera

La refuncionalización incluyó nuevos baños, la reorganización de pasillos y la creación de un estacionamiento sobre calle Las Heras con capacidad para 45 autos. El frente del edificio, en tanto, fue restaurado con iluminación LED que respeta el color original.

"Se hizo una remodelación integral, pero manteniendo la esencia del lugar. No es un edificio patrimonial, pero sí un espacio muy especial para Bahía y la región", destacó Glas.

La inundación había dejado inutilizado el subsuelo, donde se encontraban los generadores, tableros eléctricos y centrales de frío, además del 70 % de la mercadería.

"Para dimensionar: una pileta olímpica tiene unos 2.100.000 litros de agua; acá ingresaron más de 3.500.000", relató el gerente.

En ese contexto, la reapertura adquiere un fuerte valor simbólico. "Fue la peor tragedia en la historia de Bahía Blanca. Nos afectó a todos... Desde el primer momento entendimos que no se trataba solo de limpiar y abrir, sino de ofrecer una inyección para la ciudad. Esta reapertura es un pequeño grano de arena para al desarrollo del centro", afirmó.

"El eslogan cooperativo —'esfuerzo propio, ayuda mutua'— quedó demostrado. El 7 de marzo sufrimos la peor tragedia y el 3 de octubre estamos reabriendo un supermercado para las próximas décadas. Es un orgullo para toda la gente de Bahía Blanca", concluyó Glas.