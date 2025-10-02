Colapinto habló de los trajes especiales para el calor que usarán en el GP de Singapur

Franco Colapinto enfrenta una nueva prueba de extrema exigencia en el Gran Premio de Singapur, al volante de un Alpine A525 impredecible y carente de ritmo competitivo, una situación que el propio piloto argentino describió como uno de los mayores desafíos de la temporada.

Hoy, durante la jornada de prensa previa, el argentino admitió la complejidad de adaptarse a su monoplaza y subrayó la necesidad de tener confianza absoluta en el auto para buscar un resultado positivo en un circuito tan exigente como Marina Bay.

El escenario asiático se presenta como un reto adicional para Alpine, una escudería que no logra encontrar regularidad ni en clasificación ni en carrera. El propio Colapinto lo dejó en claro ante la prensa.

“Estuvo bien el año pasado. Fue un buen fin de semana. Me quedé, creo, a 10 milésimas de la Q3 y era mi primera vez aquí. Así que fue un fin de semana muy bueno para mí”, dijo.

El piloto recordó su positiva experiencia en 2024 con Williams, cuando peleó hasta el final por un puesto entre los diez.

“En la carrera estaba décimo y me adelantó Checo (Pérez) con el undercut, pero en general fue positivo. Mi tercera carrera, mi segundo circuito urbano, uno muy difícil. Así que sí, fue un buen fin de semana, definitivamente”, afirmó.

Enfatizó la importancia del paquete técnico en el rendimiento persona.

“Tenía confianza con el coche y en una pista en la que hay que ir al límite, fue positivo para mí. Podía confiar en el coche. Así que creo que este fin de semana intentaremos hacer lo mismo: tener un coche competitivo y que me dé la confianza para empujar”, indicó.

Colapinto admitió una merma de prestaciones en el equipo en las últimas competencias, lo que genera una expectativa más cauta con respecto a sus posibilidades.

“Últimamente estamos sufriendo un poco con el paquete. No es lo que queremos ni lo que esperábamos hace un par de carreras, pero creo que definitivamente hay cosas que mejorar”, explicó.

La escudería Alpine atraviesa un momento crítico, caracterizado por la irregularidad y la búsqueda de soluciones para hacer frente a una grilla cada vez más apretada. Franco reconoció la entrega del equipo.

“Estamos luchando duro con el equipo y ellos están empujando muchísimo, encontrando la motivación para seguir y descubriendo cosas. Eso es lo más importante en este momento".

También bancó a sus mecánicos e ingenieros.

"Cuando las cosas no salen como quieres o como esperas, es difícil mantener la motivación, pero ellos lo están haciendo: encuentran cosas nuevas, se quedan hasta tarde en la noche para buscar soluciones, lo cual realmente valoro. Todos en el equipo están dando lo mejor para volver a donde queremos estar. Veremos cómo va este fin de semana”, afirmó.