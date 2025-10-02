Viernes ventoso: alerta meteorológica en Bahía Blanca y alrededores
Habrá vientos del norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos para la mañana y la tarde de este viernes en Bahía Blanca y la región.
Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera puntual".
La advertencia también rige para Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.
El servicio de Satelmet, en tanto, pronostica una jornada cálida con una temperatura mínima de 18º C y una máxima de 30º C.
Recomendaciones oficiales
• Evitá las actividades al aire libre.
• Asegurá objetos que puedan volarse.
• Seguí la información de las autoridades locales.
• Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.