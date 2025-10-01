El jueves también tendrá cortes de calle en la ciudad

El municipio informó que, durante este jueves, habrá cortes de calle y cambios de recorrido de colectivos. Este se debe, en su mayoría a obras de reencarpetado.

De 8 a 14 horas, la interrupción será en la esquina de Almafuerte y Roca, mientras que de 14 a 17 se hará lo propio en la intersección de Almafuerte y Gorriti.

Además, por el plazo de 48 horas, permanecerá cortada Güemes, entre Charlone y Entre Ríos.

Durante ese lapso la línea 517 modificará su recorrido en el tramo Parque de la Ciudad- Espora. Lo hará por Manuel Molina, Viamonte, Mendoza, Güemes y recorrido habitual.

Además, por un evento institucional educativo, de 8.30 a 11.30 habrá un corte total en Tarija, entre Teniente Farias y Falcón.

Finalmente se informó de un cambio temporal del recorrido de la línea 514. De Maldonado a Coca Cola circulará por Sixto Laspiur, Inglaterra, 9 de Julio, Francia, Sixto Laspiur y recorrido habitual.