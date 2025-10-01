Agreden a un camionero bahiense en una estación de servicio en Río Gallegos

Un camionero bahiense fue golpeado y supuestamente robado en una estación de servicio ubicada en Río Gallegos.

El hecho ocurrió en la noche del último lunes. Debido a los golpes, debió ser hospitalizado en el Hospital de la capital santacruceña.

Daniel Rojas, de 67 años, fue atacado por dos personas al ingresar al baño de una estación de servicio YPF ubicada en Alberto J. Bark y Autovía 17 de Octubre, en Río Gallegos.

Cuando entró en el lugar, detrás suyo hicieron lo propio una mujer y luego un hombre, quienes lo agredieron a golpes de puño y, como dijo en un primer momento, le habrían robado 90 mil pesos en efectivo.

Rojas fue encontrado con todo su rostro y cabeza ensangrentada, en la cocina de la YPF. Por ello, debió ser trasladado en ambulancia al hospital, donde fue sometido a las curaciones pertinentes.

Los delincuentes huyeron del lugar a bordo de un automóvil Chrysler Neon negro, aunque fueron demorados poco después por personal policial. Luego de las requisas correspondientes, no se encontró la suma de dinero que el bahiense había denunciado como robada.

Incluso, en una segunda declaración, Rojas rectificó sus dichos y afirmó que, en realidad, no le habían robado. (con información de La Opinión Austral)

