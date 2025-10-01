Operativo en una causa por publicación de material de abuso sexual infantil

Distintos dispositivos electrónicos fueron secuestrados en las últimas horas durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la zona del barrio Mariano Moreno, en el marco de una causa en la que se investiga la publicación de material de abuso sexual infantil, informaron fuentes oficiales.

Desde la Fiscalía General bahiense refirieron que el procedimiento, solicitado por el doctor Rodolfo de Lucia, a cargo de lal UFIJ Nº 20, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 4, se desarrolló en un inmueble situado en Avellaneda al 900.

Los voceros indicaron que personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Argentina incautaron un gabinete de una computadora, un teléfono celular, una notebook, un disco portátil y un pendrive.

Señalaron que la investigación "se inició el pasado 30 de septiembre a partir de un reporte enviado por la fundación The Innocent Lives Foundation, en el que surge que entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre una persona compartió en la denominada `darkweb´ archivos en los que se observan menores de edad en situación de abuso".

Finalmente refirieron que los elementos secuestrados van a ser sometidos a pericias "en busca de material de interés para la causa y los resultados de esos informes determinarán los pasos a seguir en la investigación".