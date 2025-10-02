Corte de calles y servicios para este jueves 2 de octubre

Continúan las intervenciones en las calles bahienses (Foto Archivo)

Este jueves 2 de octubre se realizarán tareas por parte de la Municipalidad de Bahía Blanca que conllevarán interrupción de la circulación en algunas arterias, además, EDES informó un corte programado por la mañana.

Corte de calles:

Por el plazo de 48 horas, se cortará Güemes entre Charlone y Entre Ríos. Por ese lapso, la línea 517 cumplirá el tramo Parque de la Ciudad- Espora por Manuel Molina, Viamonte, Mendoza, Güemes y recorrido habitual.

8 a 14 hs: intersección de Almafuerte y Roca.

14 a 17 hs: intersección de Almafuerte y Gorriti.

Además, por un evento institucional educativo, de 8.30 a 11.30 habrá un corte total en Tarija entre Teniente Farías y Falcón.

Corte de energía eléctrica

La prestataria EDES informa que realizará tareas correspondientes con su plan de obras y mantenimiento del servicio, por lo que se verá afectado el suministro en algunos sectores de la ciudad.

De 8:30 a 14 hs, afecta a la zona de Gral. Cerri, Algarrobo, Chapalcó.

EDES indica que por estos trabajos puede implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.