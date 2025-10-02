Juan Román Riquelme sobre los presidentes anteriores de Boca: “Usaron al club para hacer política”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, denunció esta noche que los mandatarios anteriores “usaron al club para hacer política” y remarcó que “la gente ya se dio cuenta de todo”.

Riquelme dio una entrevista con el canal oficial del club y destacó que se iniciaron obras para arreglar la puerta de la “Bombonera”, en Brandsen 805, que había sido dejada “abandonada” por la comisión directiva que antecedió a la que encabeza.

El mandatario xeneize aseguró que quieren “ganar y dar pelea” en el actual Torneo Clausura 2025, igualó la importancia del fútbol masculino con otras actividades de la institución y valoró la existencia de un superávit de 35 mil millones de pesos en la entidad de la Ribera.

En conversación con el canal oficial de la institución del barrio de La Boca, Riquelme volvió a apuntar contra la dirigencia anterior del club, puso el foco en las obras que está llevando el club y demostró su satisfacción con los jugadores Leandro Paredes y Edinson Cavani.

Sobre el “macrismo” y las elecciones de 2023, Juan Román Riquelme comentó que “la Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas” agregando que en la semana habrá una asamblea en la que se verá si la persona acusada “merece seguir siendo socia del club, con todo el daño que le ha hecho”.

En cuanto al periodismo, en un comentario repetido en más de una ocasión por el ex jugador del club “azul y oro”, el presidente aseguró que “hay una campaña que no es normal hacia nuestro club”, afirmando que los éxitos y fracasos de Boca se miden con una vara distinta, que “el manejo no es el mismo”, y que el hincha de Boca “tiene claro qué periodista es una cosa y cuál es otra”. (NA).