El riesgo país supera los 1260 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones

En la apertura del mercado, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban mixtas

Los mercados reaccionaron al nuevo respaldo a Javier Milei del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En principio, el entusiasmo hizo que los bonos argentinos en el exterior repuntaran casi 3 %. Pero luego volvieron a profundizar los números en rojo: bajan casi 1,5 %.

Así, el riesgo país sube 34 puntos esta mañana y se ubica en 1264 puntos. El indicador que mide la confianza de los inversores acumula un alza de 99,1 % desde enero.

El cambio de tendencia en el mercado de bonos se dio tras una aclaración que hizo Bessent en una entrevista televisiva. "No estamos poniendo dinero en la Argentina", enfatizó el funcionario de Trump y explicó que negocia con Luis Caputo es un swap para fortalecer las reservas del BCRA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la apertura del mercado, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban mixtas. Las bajas eran lideradas por Edenor (-3,1 %); seguida por BBVA (-2,3 %) y Telecom (-1,5 %). Este miércoles, los papeles argentinos en el exterior tuvieron pérdidas de hasta 7 %.

En tanto, el dólar oficial se vende a $1450 en las pantallas del Banco Nación, mientras el dólar blue cotiza a $1460. Los dólares financieros operan con leves bajas: el MEP hasta $1517,53 y el CCL a $1570,63.

En medio de la tensión, EE. UU. ratificó su respaldo a Argentina

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, reiteró el apoyo a la gestión de Javier Milei. El funcionario de Donald Trump insistió en que Washington está "preparado para hacer lo necesario" a fin de asistir financieramente a Argentina.

A través de su cuenta de X, Bessent comentó que este martes se comunicó con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en las alternativas de asistencia económica.

Sin embargo, poco después el funcionario hizo declaraciones en las que dejó claro que el apoyo financiero a la gestión de Javier Milei no implica que EE. UU. le otorgue dinero de inmediato. (TN)