La Justicia falló a favor de Manu Ginóbili por un litigio por tierras con la comunidad mapuche

El juez civil de Villa La Angostura, Astoul Bonorino, resolvió que Emanuel Ginóbili es el titular registral legítimo de un lote en Villa La Angostura, donde pretende hacer un complejo inmobiliario, y que viene de un largo conflicto de hace casi 20 años con la comunidad mapuche Paichil Antreao. Los mapuches ganaron un juicio penal y evitaron la causa por usurpación, pero en el juicio por reivindicación de tierras, esta vez padecieron un revés judicial, que aún no está firme.

El lote había sido vendido por, José Salamida, a Ginóbili, específicamente en el Lote Pastoril 9, Fracción III, Lote 4a1, (Nomenclatura Catastral 16-20-050-2431-0000) en el Departamento Los Lagos, sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

En su fallo, de más de 100 páginas, Bonorino validó la escritura de compraventa de Ginóbili, fechada en 2004 ante el escribano Sebastián Baltanás en Villa La Angostura, y la inscripción registral posterior. Es así que sostuvo que la comunidad mapuche Paichil Antriao no probó la existencia de un derecho de propiedad comunitaria sobre esas tierras.

El magistrado consideró insuficientes los informes antropológicos presentados por la defensa, al calificarlos como carentes de “soporte científico” y reconoció que el despojo de la posesión a Ginóbili se produjo en 2018, cuando integrantes de la comunidad ocuparon el lote, y que correspondía la acción de reivindicación. El magistrado ordenó a la comunidad que restituya el inmueble en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de desahucio. (LM Neuquén)