Campaña solidaria: necesita una cirugía urgente por un embarazo ectópico que pone en riesgo su vida

Viviana Elizabeth Amilibia, vecina de Bahía Blanca, debe ser intervenida de urgencia este viernes debido a un embarazo ectópico que se alojó en la cicatriz de una cesárea anterior.

El cuadro, de alto riesgo, compromete no sólo el útero sino también la vejiga y otros órganos, por lo que requiere la atención de un especialista en este tipo de casos, de los pocos que existen en el país.

La cirugía tiene un costo de 12 millones de pesos y, por tal motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para poder reunir los fondos necesarios en los próximos días.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias VAMILIBIA.PPAY (a nombre de Viviana Elizabeth Amilibia).

Además, se necesitan donantes de sangre factor A+ en el Hospital Privado del Sur.