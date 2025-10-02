Bordeu 2025: el primer animal para la jura de clasificación llegó desde Cañuelas

La admisión se prolongará durante todo el día de hoy. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

“Trabajamos todo el año para traer lo mejor a Bordeu. Esta vez no es la excepción”, dijo el cabañero Gonzalo Gauna, de la cabaña La Clo, de la firma Burg SA, en Cañuelas, que presentó el primer animal para la jura de clasificación de la 141º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

La Clo 468 es hijo de La Clo Donna 269 Missie y de Don Roberto 338 Cosenza (padre) e integra el lote 56 —se suman los tatuajes 450, 464 y 466— de la cabaña de Claudine Marechal (la esposa del exministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna), con una particularidad: es el toro suplente.

Distante a 580 kilómetros de Bahía Blanca, La Clo llegó con 8 animales (todos de pedigree) y espera repetir anteriores distinciones.

“Venimos con expectativas, pero sabemos que Bordeu se ha tornado cada vez más competitiva”, añadió Gauna, quien es el responsable de la preparación de los animales del establecimiento desde hace 16 años.

En el transcurso del día se continuará con el proceso de admisión de animales a cargo de los representantes de las asociaciones de criadores de las distintas razas y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Gonzalo Gauna, cabañero de La Clo.

Asimismo, participan el comisario general de la muestra, Dr. Nicolás González Martínez y los veterinarios oficiales, Dres. Martín Linares, José Fernando Durán y Raúl Cohen.

La apertura general de la muestra se prevé realizar mañana, viernes, desde las 9 (y se prolongará hasta las 20).

La Clo 468 Houston T, en el lote 56.

Con la totalidad de los estands interiores y exteriores comercializados, mañana también se prevé el inicio de la jura de clasificación de ovinos en lote, que estará a cargo de Orlando Benta y José Galindo, quien llega desde Brasil, en Corriedale y Joaquín Alonso, en Poll Merino.

Para las 19, en tanto, está programada la conferencia del economista Salvador Destéfano. Será en el ring de venta de lanares, con acceso libre y gratuito.

La espera para el ingreso a la admisión.

Las juras continuarán este sábado para la totalidad de las razas con la consagración, sobre la tarde, de los grandes campeones de Bordeu.

Se prevé la competencia de 534 animales: 251 Angus, 180 Hereford y 18 Shorthorn, en bovinos; 25 Poll Merino, 47 Corriedale y 11 Texel y 2 Dorper Black, en ovinos.

Martín Linares es uno de los veterinarios oficiales.

Los demás jurados serán Luciano Correndo, en Angus y Leandro Grasso, en Hereford y Shorthorn.

La inauguración se iniciará a las 15 de este domingo en la pista central, con los discursos del Cr. José Irastorza, presidente de la entidad anfitriona; Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina y Federico E. Susbielles, jefe comunal de Bahía Blanca. Al final se realizará el Pericón Nacional y el desfile de los grandes campeones de todas las razas.

El remate de los reproductores de las diferentes razas se ha programado para este lunes 6, a partir de las 9. Estará a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma martillera Productores Rurales del Sud.

Para seguir las instancias de las juras y del remate de reproductores los interesados podrán comunicarse por streaming, al que se puede acceder a través de la página web de Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Para los días viernes y lunes el acceso al predio es libre y gratuito, mientras que el costo de la entrada —para el sábado y el domingo— es de $ 8.000 por persona (menores de 12 años no pagan).

En esta edición de la expo habrá una mayor apertura del patio gastronómico, que para mañana, pasado y el domingo permanecerán abiertos hasta las 22.