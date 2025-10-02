Luis Caputo viajará a EE.UU. tras el nuevo respaldo del secretario del Tesoro

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará mañana a EE.UU. tras el nuevo respaldo del secretario del Tesoro. Estará acompañado por el viceministro, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Si bien todavía no trascendieron los detalles de la agenda, el viaje toma especial relevancia ya que sucederá después del nuevo mensaje que publicó en sus redes sociales el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en el que ratificó el apoyo a la Argentina. Si bien mencionó avances significativos en las negociaciones, luego en una entrevista, el funcionario de Trump aclaró: “No estamos poniendo plata en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”. Ese acuerdo de monedas sería por 20.000 millones de dólares.

El mensaje de Bessent y el viaje de Caputo se da un clima de alta tensión financiera. El dólar oficial se vende a $ 1.450 en el Banco Nación, los financieros superaron los $ 1.500 y el tipo de cambio mayorista se encuentra a 4% del techo de la banda de flotación, mientras que el riesgo país se ubica en 1.264 puntos.

Además, los operadores del mercado advirtieron que el Tesoro empezó a utilizar los dólares que consiguió por la quita de retenciones al agro. Este miércoles los analistas financieros advertían que las ventas oficiales oscilaron entre los U$S 300 millones y los U$S 450 millones.

Este escenario se explica, principalmente, por la preocupación sobre la acumulación de reservas y las dudas por el pago de los vencimientos de deuda del año próximo, el estancamiento de la actividad económica y la demanda de cobertura por la incertidumbre electoral.

Sobre el primer punto, el Fondo Monetario Internacional volvió a pedirle al Gobierno que acumule reservas en el Banco Central (BCRA) y recordó que Milei necesita “un amplio apoyo político” para avanzar en las reformas pendientes.

“Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, se indicó desde el FMI.

En realidad, la mirada de los inversores está especialmente focalizada en los vencimientos de enero, que promedian los US$4000 millones. Pero la situación es más grave si se evalúa que para 2026 los compromisos oscilan entre US$17.000 y US$19.000 millones, de acuerdo a los instrumentos que se tengan en cuenta. Esta cifra, representa aproximadamente al 40% de las reservas brutas del Banco Central, que se ubican en US$42.000 millones. (con información de TN)