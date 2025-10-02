Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

Ligera baja para el dólar durante el jueves: a cuánto cerró en Bahía Blanca

Cuál fue la cotización de la moneda norteamericana en nuestra ciudad y la City Porteña.

Fotos: Archivo La Nueva.

Después de la suba de los últimos días, el dólar oficial experimentó una leve baja este jueves, y cerró en Bahía Blanca a un promedio de 1.404 pesos para la compra y de 1.456 para la venta.

En cuanto al comportamiento del blue en nuestra ciudad, también operó a la baja: $ 1.443 para la compra y $ 1.470 para la venta.

En la City Porteña, el oficial cerró a $ 1.45 para la punta vendedora; el blue a $ 1.450 y el Turista en $ 1.885, igual que ayer.

Respecto del segmento financiero, el Contado con liqui cayó 0,7% para ubicarse en $ 1.561,84 y el MEP bajó 0,9% para terminar en $ 1.509,75.

Por su parte, el Riesgo País se mantiene en 1.264 puntos básicos.

