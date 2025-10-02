Salas le dio la clasificación a River ante Racing: "En las buenas y en las malas mi tranquilidad nunca cambia"

Maximiliano Salas cumplió con la ley del ex y le dio la clasificación a River, tras derrotar a Racing por 1 a 0 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

"Para mí era algo normal, yo siempre estoy tranquilo. En las buenas y en las malas mi tranquilidad nunca cambia. Así fue siempre, nunca estuve nervioso, era una final para nosotros y había que vivirlo con mucha tranquilidad porque si entrabamos en su ritmo, que ellos juegan muy bien, la íbamos a pasar mal. Siempre estuve tranquilo y, gracias a Dios, la familia siempre me bancó a mí", comentó el correntino, autor del gol triunfo a los 4 minutos.

Por su pasado en la Academia y su polémica salida, fue un partido especial en la previa y con la gente.

"Siempre estuve tranquilo, nunca se me fue de las manos, sé manejarlo de la mejor manera, siempre con respeto hacia la gente de Racing y los jugadores. Siempre me dieron cariño y voy a estar muy agradecido", remarcó Maxi.

Con esta victoria, el equipo que conduce Marcelo Gallardo cortó una racha negativa de cuatro caídas en fila y se metió en semifinales, donde se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza.

"En los momentos malos hay que levantar la cabeza y seguir entrenando, con humildad. La única manera de salir de las malas rachas es seguir entrenando y hoy creo que se ganó bien", resumió.

Salas, además, agradeció el cariño recibido por la gente de River cuando se fue reemplazado.

"Es muy lindo que la gente te reconozca, trato de dejar todo adentro de la cancha siempre. A veces los goles no se dan, pero trato de dejar todo para el equipo".