Dos jóvenes detenidos en la ruta 3 tras robar un auto con las llaves puestas

Tras un operativo policial se aprehendieron a dos personas que habían sustraído un automóvil en Punta Alta y fueron interceptadas en la ruta nacional N° 3, a la altura del kilómetro 717, en jurisdicción del partido de Villarino.

El hecho se registró minutos antes de las 14, en la intersección de las calles Buchardo y De la Madre de la vecina localidad. La víctima, Juan Ramón Morales, había dejado su vehículo, un Fiat Uno (patente FBP 456), estacionado en la vía pública con las llaves de contacto puestas frente a un taller mecánico.

Los detenidos fueron identificados como Federico Agustín Ferreira, de 29 años, y Sofía Arrieta, de 19.

Facundo Pastrana, quien se encontraba a cargo del cuidado del rodado, fue quien constató el faltante y dio aviso a la policía.

Allí se inició un operativo de búsqueda y seguimiento con la colaboración clave de las cámaras de seguridad del CEUM de nuestra ciudad, que monitorearon la trayectoria del rodado.

El rastreo permitió que personal del Comando de Patrulla de Bahía Blanca, la comisaría de Punta Alta y la Policía Comunal de Villarino lograran interceptar y aprehender a los ocupantes del Fiat Uno.

Ambos quedaron acusados del delito de "hurto de automotor agravado por ser dejado en vía pública". Interviene en la causa la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.