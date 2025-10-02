Arranca una nueva edición del Festival de Cine de Terror "1000 Gritos"

Punta Alta será nuevamente epicentro del Festival Nacional de Cine Fantástico y de Terror "1000 Gritos", un clásico del género en la ciudad, que comienza mañana y se extenderá todo el fin de semana.

Habrá proyecciones nacionales e internacionales, talleres, actividades especiales y estrenos, todo con entrada libre y gratuita.

El Festival Nacional de Cine Fantástico y de Terror "1000 Gritos" celebrará su 14° edición y se desarrollará en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi (Rivadavia 353) y en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La apertura será mañana viernes, a las 18, en La Coope con el estreno de "Nadie va a escuchar tu grito", dirigida por Mariano Cattaneo, un slasher ambientado en la Argentina durante el mundial de fútbol de Italia 90.

El sábado, las actividades serán en la Biblioteca Alberdi, desde las 16. Habrá un taller de cine punk, actividades infantiles, presentación del libro "El monte nos cría” (César Zavatti) y una intervención de Academia X.

Desde las 18 inician las proyecciones con la presentación de "Gritos de España" y luego los cortometrajes de la Competencia Nacional I.

La jornada cierra con el largometraje invitado: “7 Vidas” (de Alejo Rébora) y la Muestra Nacional de Cortometrajes I.

El domingo, las actividades seguirán en la Biblioteca Alberdi, donde habrá más talleres, juegos y proyecciones con el largometraje invitado: "Doctor Cerebro” (de Pablo Parés) y la Muestra Nacional de Cortometrajes II, la segunda parte de la Competencia Nacional de Cortos, la entrega de premios y el cierre del festival.