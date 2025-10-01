Dos mujeres en moto se accidentaron en la zona del bulevar

Dos mujeres que iban en moto debieron ser atendidas ayer a la tarde, tras chocar con un auto, en el bulevar Avellaneda.

Ambas iban a bordo de una moto Suzuki AX100 que chocó contra la parte trasera de un auto Peugeot 306 que circulaba por calle Remedios de Escalada.

Por el accidente, las mujeres debieron ser trasladadas a los hospitales Municipal de Punta Alta y Naval de Puerto Belgrano.

Actuaron en el lugar efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación, paramédicos y Tránsito de la comuna.