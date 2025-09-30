Respuesta de la UNS: izaron la bandera argentina luego de que militantes de izquierda subieron una de Palestina

Las cuentas oficiales de la Universidad Nacional del Sur subieron en las últimas horas un video a sus redes sociales donde se observa el izamiento de la bandera argentina en el principal mástil del playón de Alem al 1200, con la música del himno "Aurora".

El mensaje es una respuesta al accionar de la agrupación estudiantil de izquierda Tesis XI, que el lunes izó en ese mismo mástil una bandera de Palestina, entre otras actividades vinculadas con sus denuncias a las acciones militares de Israel luego de los ataques del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los posteos de la UNS están acompañados por un texto que es un fragmento del juramento de práctica de los graduados de la universidad: “…al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad, promoviendo la paz, la dignidad humana y el respeto a la Constitución Nacional”.

La bandera patria, se indicó, es de 4,50 metros de largo por 2,50 metros de alto.

El pasado viernes, en la colación de grados, la mejor promedio de ese día, la licenciada en Filosofía Clara Aldea, cuando subió al escenario a recibir su diploma desplegó una bandera palestina.

Hoy, a las 9.30, Aldea formará parte del habitual reconocimiento que se otorga en el Concejo Deliberante a los mejores promedios de las diferentes universidades de Bahía Blanca.