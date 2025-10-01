La embajada de EE. UU. donó 13 mil litros de pintura para escuelas de Bahía Blanca

La embajada de Estados Unidos concretó, a través del Municipio de Bahía Blanca y el Consejo Escolar, una donación de 9.600 litros de látex y más de 2.500 litros de esmalte sintético destinados a 23 escuelas que utilizan 31 servicios educativos de la ciudad, con el fin de mejorar sus establecimientos luego de la catástrofe del 7 de marzo.

"De este modo seguimos reconstruyendo la ciudad, mejorando instituciones escolares, donde organizaremos jornadas solidarias con voluntarios del Municipio y de cada comunidad educativa”, señaló el intendente Federico Susbielles, quien encabezó la entrega del material a las escuelas junto a Marina Cano, presidenta del Consejo Escolar.

Solange Kobalenko, directora de la Escuela Secundaria N° 36, indicó que dicho establecimiento resultó muy dañado por la inundación y que si bien han trabajado con un grupo de padres y la cooperadora del colegio, a través de la gestión del Municipio llega este recurso que posibilitará mejorar el edificio: “Es una alegría enorme y debemos remarcar lo importante que es trabajar en forma mancomunada”.

Por su parte, Luciano Pérez, director de la Escuela Secundaria N° 34, aseveró que la pintura “nos permitirá embellecer nuestro colegio, donde veníamos trabajando a pulmón. Si bien estamos haciendo diferentes labores, por momentos se dificulta conseguir recursos y estamos muy agradecidos con la gestión realizada por el intendente y por su proyecto para que parte de los impuestos se destinen a instituciones educativas”.

Finalmente, Erin Bacon, oficial del Comando Sur de la Embajada de Estados Unidos, afirmó que "gracias al equipo que encabeza el intendente Susbielles, se logró hace posible este día muy importante para la comunidad educativa de la ciudad y es nuestro deseo que Bahía Blanca siga recuperándose de la inundación que sufrió en marzo de este año”.