Bahía Blanca será sede del Segundo Festival de Circo Independiente

El festival es de carácter abierto y "a la gorra consciente"

El 4 y 5 de octubre se realizará en Bahía Blanca el Segundo Festival de Circo Independiente (FECi bh), en el marco del Día Nacional del Circo y en homenaje a José "Pepe" Podestá, pionero del circo criollo argentino.

El encuentro busca celebrar, promover y difundir el arte circense en sus diversas expresiones, con un fuerte acento en la autogestión y la participación comunitaria. La propuesta incluye talleres, espectáculos callejeros y una gala nocturna con artistas de renombre nacional e internacional.

El festival, de carácter abierto y "a la gorra consciente", tendrá actividades al aire libre en Parque de Mayo (Córdoba y 12 de Octubre) y en Urquiza 688, espacio que también albergará parte de la programación.

Programación

Sábado 4 de octubre

• Desde las 10 horas: talleres de cuerda lisa, acroyoga y danza acrobática en Urquiza 688.

• 16 horas: espectáculos de calle en Parque de Mayo con "Viatrix" (Compañía Viatrix Circus, Necochea) y "Tres tiempos" (Circo Ups, Santa Rosa).

• 21 horas: Gala Nocturna "A 2 cuerpos" en Urquiza 688, con la participación de la artista Ileana Munay (suspensión capilar, referente nacional, exintegrante del Cirque du Soleil, recién llegada de una gira por China) y Sofía Busacca (cuerda lisa, Bahía Blanca). La velada incluirá además una muestra fotográfica de artistas circenses locales, a cargo de la fotógrafa Magalí Agnello. Capacidad limitada.

Domingo 5 de octubre

• 10 horas: seminario de suspensión capilar a cargo de Ile Munay.

• 17 horas: Varieté de Cierre con más de ocho números de contorsión, malabares, clown, cuerda lisa, pole dance, suspensión capilar, verticales y acrodanza. Participarán artistas de La Plata, Lanús, Santa Rosa, Colombia y Bahía Blanca.

El FECi bh fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y de Interés Provincial por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Contacto e inscripciones

• Instagram: @feci.bh

• Email: [email protected]

• Teléfono: 2916425322 (para reservas de la gala nocturna e inscripciones a los seminarios).