Bahía Blanca será sede del Segundo Festival de Circo Independiente
De carácter abierto y "a la gorra consciente", se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre en el Parque de Mayo y en Urquiza 688.
El 4 y 5 de octubre se realizará en Bahía Blanca el Segundo Festival de Circo Independiente (FECi bh), en el marco del Día Nacional del Circo y en homenaje a José "Pepe" Podestá, pionero del circo criollo argentino.
El encuentro busca celebrar, promover y difundir el arte circense en sus diversas expresiones, con un fuerte acento en la autogestión y la participación comunitaria. La propuesta incluye talleres, espectáculos callejeros y una gala nocturna con artistas de renombre nacional e internacional.
El festival, de carácter abierto y "a la gorra consciente", tendrá actividades al aire libre en Parque de Mayo (Córdoba y 12 de Octubre) y en Urquiza 688, espacio que también albergará parte de la programación.
Programación
Sábado 4 de octubre
• Desde las 10 horas: talleres de cuerda lisa, acroyoga y danza acrobática en Urquiza 688.
• 16 horas: espectáculos de calle en Parque de Mayo con "Viatrix" (Compañía Viatrix Circus, Necochea) y "Tres tiempos" (Circo Ups, Santa Rosa).
• 21 horas: Gala Nocturna "A 2 cuerpos" en Urquiza 688, con la participación de la artista Ileana Munay (suspensión capilar, referente nacional, exintegrante del Cirque du Soleil, recién llegada de una gira por China) y Sofía Busacca (cuerda lisa, Bahía Blanca). La velada incluirá además una muestra fotográfica de artistas circenses locales, a cargo de la fotógrafa Magalí Agnello. Capacidad limitada.
Domingo 5 de octubre
• 10 horas: seminario de suspensión capilar a cargo de Ile Munay.
• 17 horas: Varieté de Cierre con más de ocho números de contorsión, malabares, clown, cuerda lisa, pole dance, suspensión capilar, verticales y acrodanza. Participarán artistas de La Plata, Lanús, Santa Rosa, Colombia y Bahía Blanca.
El FECi bh fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y de Interés Provincial por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.
Contacto e inscripciones
• Instagram: @feci.bh
• Email: [email protected]
• Teléfono: 2916425322 (para reservas de la gala nocturna e inscripciones a los seminarios).