Malestar de combatientes bahienses de Malvinas por actos de política partidaria en las islas

El centro de veterano de guerra de Malvinas de Bahía Blanca comunicó su repudio "a los actos de política partidaria llevados a cabo por una agrupación de veteranos de La Plata en territorio malvinense.

En la foto, los excombatientes platenses posaron para una foto con una bandera que reclama la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción a 6 años de prisión.

"Consideramos ofensivo que se utilicen viajes, promovidos y pagados por distintos municipios y gobernaciones de nuestro país para recomponer en alguna medida heridas abiertas en los veteranos y los familiares de nuestros caídos, héroes indiscutibles de la gesta y custodios de la soberanía nacional en Malvinas, para llevar a cabo allí cualquier tipo de expresión partidaria" reclamaron desde Bahía Blanca.

"Nuestros héroes merecen el honor, nuestra tierra espera redención y no debería ser escenario de pulseadas políticas totalmente ajenas a su sacrificio verdaderamente patriota", puntualizaron.

Si bien no se precisó con exactitud dónde se tomó la foto, se supone que se trata del Monte Longdon, una de las últimas y más encarnizadas batallas de la guerra de 1982.

Días antes del viaje, los excombatientes visitaron a la expresidente en la casa donde cumple la condena, ubicada en San José 1111.

La foto con la expresidente fue publicada por el centro de veteranos platenses en sus redes sociales.