Confirman otro fallecido por el choque en la ruta 22, cerca de Médanos

La intervención de las fuerzas de seguridad en el lugar del hecho

Se confirma otra muerte en el siniestro ocurrido este martes en la Ruta 22 nacional 22, en la que se vieron involucrado dos Toyota Corolla que viajaban en dirección opuestas de Médanos a Bahía Blanca.

La fallecida es Eva Eulogia Padilla Méndez de 82 años de edad, quien iba en el Toyota Corolla en sentido Médanos- Bahía Blanca. La otra víctima fatal iba en el mismo vehículo con patente de Chile

identificada como Bernardo Mora Aquillon, de 88 años, quien estaba en el vehículo del acompañante.

En el otro Toyota Corolla, que circulaba en sentido contrario viajaba Claudio Hansen, de 54 años, oriundo de Puan.