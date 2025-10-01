Llega la UTOI a Coronel Pringles para controlar un barrio conflictivo

Para hoy fue encomendado a Coronel Pringles una delegación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que patrullará el barrio Ricardo Balbín, donde ayer se produjeron graves incidentes que terminaron con un jefe policial herido.

La UTOI es un grupo de la fuerza provincial entrenado para intervenir en situaciones y contextos de alta demanda operativa, lo que incluye el patrullaje preventivo en zonas urbanas de concentración de violencia y con presencia de redes delictivas dedicadas al narcomenudeo.

En este caso reforzará aquel sector pringlense, con el fin de garantizar la tranquilidad de los vecinos y el adecuado uso de los espacios públicos.

Ayer, sobre las 19.30, la Policía pringlense recibió varios llamados por disturbios en la plaza del barrio Ricardo Balbín, protagonizado por un grupo de jóvenes que alteraba el orden público, en presencia de niños y otras personas que no podían disfrutar del paseo.

Al llegar los primeros patrulleros al lugar, los jóvenes, que portaban caños, piedras y palos, se retiraron hacia una vivienda de la calle 57, entre 16 y 17, donde vive una mujer que está bajo sospecha de venta de drogas, teniendo en cuenta que su pareja actualmente se encuentra detenida tras la intervención de la delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca.

Cuando los uniformados quisieron identificar a los jóvenes, éstos se tornaron hostiles y comenzaron a los policías, circunstancias en las que hirieron en una mano al jefe de la Estación de Policía Comunal.

Finalmente fueron reducidos 3 menores de entre 14 y 17 años y Candela Alessandrini (19), quien en todo momento intentó impedir el accionar policial, según el parte reportado.

En medio de la refriega, el vehículo de un vecino terminó con daños en sus cristales.

Se iniciaron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca y de la UFIJ Nº 15 (mayores).