La cláusula secreta que le impide a Nicolás Paz regresar a Real Madrid en enero

El protagonista del próximo mercado de pases parecía ser Nico Paz, la joven promesa de la selección argentina que está brillando en la Serie A y que sonaba con fuerza para retornar al Real Madrid.

Sin embargo, la posible vuelta del mediocampista a la Casa Blanca en la próxima ventana de transferencias en enero quedó descartada después de que se conociera que la cláusula de recompra sobre el futbolista -hijo del bahiense Pablo Paz- no puede activarse en enero, según reveló Marca.

De acuerdo con el citado medio español, la opción está disponible únicamente al final de la temporada, lo que invalida los rumores acerca de un regreso anticipado del centrocampista a la capital española.

El futbolista, nacido en Santa Cruz de Tenerife, atraviesa un presente destacado en el Como. Marcó 5 goles en la Serie A y alcanzó la cima de la tabla de goleadores, conocido en Italia como “Capocannoniere”, igualando a Christian Pulisic, Hakan Çalhanoglu y Riccardo Orsolini.

No sólo los goles perfilan el protagonismo de Paz en el torneo italiano. El argentino también lidera la tabla de asistencias de la Serie A, con cuatro pases de gol, cifra que lo coloca junto a figuras como Jari Vandeputte, Nicolò Cambiaghi, Federico Dimarco, Emil Holm y Jesús Rodríguez.

Pese a la imposibilidad de ejecutar la cláusula en enero, en Como son conscientes de lo difícil que será retener a su figura. Mirwan Suwarso, presidente de la institución, reconoció hace un tiempo ante Sky Sports que la directiva ha asumido que será difícil modificar las condiciones actuales del acuerdo con los españoles.

“Hemos comprendido que nos es imposible convencer al Real Madrid de que elimine la opción de recompra a su favor. Mejor nos centramos en disfrutar de Nico Paz y esperar que se quede aquí el mayor tiempo posible”, expresó el directivo.

Vale recordar que el acuerdo que facilitó su traspaso al Como por seis millones de euros incluyó opciones de recompra progresivas para las próximas temporadas y el 50% de los derechos económicos en propiedad de la entidad blanca.

En el próximo verano europeo el Real Madrid tendrá la opción de ejecutar la cláusula por nueve millones de euros. En caso de repescarlo en 2027, la opción de compra se eleva a los 10 millones de euros.