Triple crimen: por qué se retrasa la llegada de “Pequeño J" a la Argentina

Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J), los dos capturados en Perú y señalados en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, vendrán a la Argentina para ser juzgados, pero en diferentes fechas debido a su situación en Perú.

Ozorio fue el primero de los detenidos en Lima el martes por la mañana, aunque las autoridades no dieron a conocer la noticia hasta horas más tarde debido a que seguían los pasos de "Pequeño J", con quien Ozorio se iba a reunir en la plaza Parque Lima, en la ciudad Los Olivos Metro Izaguirre.

Ambos llegaron a Perú la semana pasada tras ingresar de manera ilegal. Fueron días donde los dos se refugiaron y ocultaron, pero la intervención del celular de Valverde Victoriano fue la clave para conocer la ruta de su recorrido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pese a que los dos fueron capturados el mismo día y en Lima, la llegada de “Pequeño J” a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses. Esto se debe a que Valverde Victoriano tiene que se extraditado, mientras que Ozorio solo debe ser expulsado de Perú, trámite que tardaría cerca de 48 horas.

Las dos gestiones ya fueron solicitadas por las autoridades nacionales, sobre todo la de Pequeño J que, a sabiendas de la tardanza, se había pedido antes de su captura el inicio de la extradición.

Ahora, solo resta saber si desde Perú agilizarán el expediente para que la llegada del acusado de ser el idóneo y autor de los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurra lo antes posible. (NA)