Topa vuelve a los escenarios con su show "A cantar con Topa", un espectáculo para toda la familia

Topa, el querido artista argentino que conquistó a niños y adultos con su música y carisma, regresa con un renovado espectáculo titulado "A cantar con Topa". Tras recorrer numerosos escenarios de Latinoamérica y todo el país, el cantante y conductor presenta un show pensado para compartir momentos inolvidables con toda la familia.

El espectáculo combina sus nuevas canciones con los grandes éxitos que han hecho de Topa un referente en la música infantil. En palabras del propio artista, "este nuevo espectáculo está pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable", buscando generar alegría, risas y emoción en cada presentación.

Topa no solo cautiva a los más pequeños, también a los adultos que crecieron con su música y personajes. Con una carrera de más de 20 años y reconocimientos internacionales, su regreso promete ser el evento familiar del año. Las entradas ya están disponibles en Ticketbahia.com para disfrutar de un show repleto de energía positiva y momentos especiales, en el Gran Plaza Teatro el sábado 18 de octubre desde las 15.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Diego Topa es un compositor e intérprete argentino con una extensa carrera que incluye producciones para Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica, cinco temporadas al frente de Junior Express y shows teatrales vistos por más de un millón de espectadores en 13 países. Además, cuenta con más de 10 discos lanzados y un canal de YouTube dedicado a videos musicales para la familia.

Este espectáculo es, sin dudas, una invitación a cantar y disfrutar en familia, reafirmando la conexión especial que Topa mantiene con su público a lo largo del tiempo.