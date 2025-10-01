“Fueron asesinadas de manera brutal”, dijo Bullrich sobre el crimen de Morena, Brenda y Lara

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó hoy una conferencia de prensa donde se refirió al triple femicidio narco de Florencio Varela y dio detalles de cómo fue el operativo de Interpol para detener a Pequeño J y Matías Ozorio, los dos principales acusados del crimen.

En este contexto, la funcionaria le pidió a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que pongan en marcha la Ley Antimafia: “Hoy hay nueve detenidos en esta causa. La ley contra el crimen organizado hace que esos nueve detenidos, más todos los que fueron parte, por ejemplo los 45 que dicen que vieron el video, vayan a tener la máxima pena, la que va a tener el máximo exponente de esa organización”, dijo Bullrich acompañada del Jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rollé y el representante de Interpol.

Luego agregó: “La aplicación de esa ley no pondría a uno con una pena de dos años o tres años por haber ido en el auto. No, a todos con la máxima pena. ¿Por qué? Porque todos participaron en el asesinato. Y esa es la ley que hoy tiene la Argentina y que a la provincia de Buenos Aires le estamos pidiendo, por favor, que la apliquen".

Sobre el operativo para dar con Pequeño J -sindicado por la Justicia como quien ordenó matar a Lara, Morena y Brenda- Bullrich señaló que todo comenzó el pasado viernes, cuando a partir de una serie de pistas se emitieron dos capturas internacionales de alertas rojas de Interpol: una era la de Matías Ozorio, la mano derecha del principal acusado, y la otra de Víctor Sotacuro, el titular del auto que habría actuado de apoyo cuando secuestraron a las víctimas.

Este último fue el primero en caer: “El Ministerio de Seguridad de Jujuy y la Policía Federal Argentina y la Gendarmería en la frontera entre La Quiaca y Villazón, a partir de una serie de investigaciones que se hacen en micros que salen y que pasan por Santiago del Estero, más revisión de cámaras, identificaron el nombre de Sotacuro, que había viajado de la provincia de Buenos Aires a La Quiaca escondido en un tour de compras”, dijo Bullrich.

Y agregó: “La policía de Jujuy comienza la búsqueda en hoteles en conjunto con la Policía Federal Argentina y la policía de Bolivia, porque esa es una zona integrada, La Quiaca y Villazón son dos ciudades que están divididas por una calle de tierra. En ese momento la policía de Villazón, nos avisa que Sotacuro estaba en un hotel a seis cuadras de la frontera”.

Sotacuro fue trasladado esa madrugada a La Quiaca, luego a la capital de Jujuy y el lunes ya había aterrizado en Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

“Yo el domingo me comunico con los fiscales de la causa y les digo que era muy importante la colaboración de las Fuerzas Federales de Seguridad para la búsqueda y la captura internacional, porque nosotros teníamos la hipótesis de que estaban afuera del país, teníamos la hipótesis de que habían salido por Bolivia o por Paraguay hacia Perú. En ese momento les digo a los fiscales que quería que los máximos jefes de investigaciones de nuestras fuerzas fueran a encontrarse con la justicia para tener información de la causa, porque para buscar un prófugo uno tiene que tener información, contactos”, continuó Bullrich en conferencia.

Tras esta reunión y luego de una serie de análisis de pruebas, se detectó que Ozorio y Pequeño J estaban en Perú. “Ozorio es detenido en la calle, estaba durmiendo en la calle. Es decir, que es una organización que no aparece con una estructura demasiado compleja para ser una organización que cometió semejante brutalidad. Relató que había pasado por Trujillo y que hacía una semana que estaba. Es decir, que estaba ahí desde el momento en el que se había cometido el triple asesinato. Se había escapado y era una persona que era conocida en el ambiente de la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires”, dijo la ministra. (Infobae)