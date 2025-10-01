"Buscamos formar, sin que el resultado influya en nuestra forma de trabajo", dijo el DT de Bahía Basket

La décima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso del básquetbol local arrojó anoche tres partidos que necesitaron de suplementario y una victoria, a esta altura, sorpresiva, con Bahía Basket superando a Argentino.

"Veníamos de un traspié contra Pellegrini, que era un rival directo, así que encaramos el partido con la idea de recuperarnos de esa derrota, básicamente y creo que lo hicimos de una gran manera", dijo el entrenador Tomás Fernández, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El trabajo de Bahía Basket es en base a jóvenes.

"Nosotros tenemos como objetivo fomentar a los chicos del club. Hoy tenemos tres U17 como Facu Ibáñez, Nico Costa y Santi Berardo y el desafío es que sea la plataforma de desarrollo, tanto para ellos, como para aquellos chicos que quieran acercarse. Este año pudimos tener una buena base de U23 y eso nos ayudó a que todos estemos con las mismas ganas de crecer, ellos como jugadores y yo como entrenador", señaló Fernández.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto al sistema, el entrenador reconoció: "Es nuevo, ni mejor ni peor. Y a veces, el que viene de afuera lo ve medio raro, porque escapa a la norma pero, sin dudas, es algo que se disfruta mucho y quien viene de afuera lo abraza. Esa algo que, sin dudas, tiene que empezar a comunicarse".

Si bien el triunfo de anoche lo celebraron, la cultura que cultivan internamente no los lleva por los extremos tanto en la victoria como en la derrota.

"Buscamos formar y generar desde el juego y el disfrute en un buen ambiente, sin que nos atraviese el resultado o influya sobre nuestra forma de trabajo, sin permitir que un partido perdido nos tire abajo o uno ganado como anoche, nos infle, creyendo que somos los mejores del mundo", aclaró.

El viernes Bahía Basket visitará al puntero Barrio Hospital.

"Lo que buscamos es entender que podemos ganarle a cualquiera si hacemos las cosas como queremos y jugamos a nuestro modo, en este caso, no hay que dejar de lado que vamos a jugar contra el campeón", admitió Tomás.

Mirá el video completo: