Día y horario confirmados: Olimpo y Villa Mitre inician el largo camino de la Reválida

Olimpo y Villa Mitre ya conocen de manera oficial cómo seguirá su andar por el Torneo Federal A, ahora por el camino de la Reválida en busca del segundo ascenso.

Los dos equipos de nuestra ciudad se presentan el domingo, comenzando de visitante la serie de 16avos de final y definiendo con ventaja deportiva como local el próximo fin de semana.

El aurinegro se medirá ante Juventud Unida Universitario de San Luis, tras la eliminación ante Atlético de Rafaela por los cuartos de final de la zona campeonato.

El partido se jugará desde las 16.15 y será dirigido por Pablo Núñez.

El tricolor, en tanto, jugará frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn, luego de un mes sin acción tras purgar la fecha libre del Nonagonal y esperar la definición del primer cruce.

El juego en el estadio Raúl Conti iniciará a las 15.30 y será arbitrado por César Ceballos.

Los partidos de vuelta, con ventaja para los bahienses, se jugarán el próximo fin de semana.

En principio, Villa Mitre se presentaría el sábado en El Fortín y Olimpo el domingo en el Roberto Carminatti.

*¡Mirá quién volvió!

Brian Guille se entrena con el plantel superior de Olimpo, tras arreglar la salida -de común acuerdo- de Deportivo Riestra en la Liga Profesional.

El atacante surgido en Racing regresó al equipo bahiense, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2016, aunque de momento no podrá ver acción en el Federal.

*Cómo llegan

Olimpo arriba al duelo ante Juventud Unida Universitario luego de quedar eliminado ante Atlético de Rafaela, por los cuartos de final de la zona campeonato.

Tras el 0 a 0 en el Roberto Carminatti, el aurinegro perdió 2 a 1 en el Monumental de barrio Alberdi y perdió la chance de ir en busca del primer ascenso.

Esto, sin embargo, le permite el elenco de nuestra ciudad asegurarse la ventaja de localía y deportiva por los primeros tres cruces de la Reválida.

Juventud, en tanto, fue quinto en la Zona A de la Reválida, tras no poder clasificar al Nonagonal en busca del primer ascenso.

Villa Mitre, por su parte, jugó su último partido el pasado 5 de septiembre en la victoria por 1 a 0 ante Deportivo Rincón (foto), por la anteúltima fecha de aquel Nonagonal en el que terminó séptimo.

Luego, el tricolor tuvo fecha libre y los dos fines de semana sin acción a la espera de que se conformen las llaves con los perdedores de los cuartos de final.

Mientras que Brown fue el ganador de la zona Reválida en la que Juventud fue quinto, ganando 6 partidos, empatando 2 y perdiendo 1.

*El resto

Los otros cruces del fin de semana se jugarán de la siguiente manera:

*Zona Campeonato (semifinales)



Domingo



15.30hs: Argentino de Monte Maíz vs Ciudad Bolívar (dirige José Sandoval)

17.30hs: Atlético de Rafaela vs Sportivo Belgrano de San Francisco (José Díaz)

*Reválida (16avos)



Viernes



15.30hs: Kimberley vs Cipolletti (Jorge Etem)

21.00hs: Sarmiento de Resistencia vs Atenas de Río Cuarto (Francisco Acosta)

21.30hs: San Martín de Mendoza vs Sarmiento de La Banda (Matías Billone Carpio)

Domingo



15.00hs: Mitre de Posadas vs Costa Brava (Gustavo Benites)

15.00hs: Sol de Mayo vs San Martín de Formosa (Cristian Rubiano)

15.00hs: Germinal vs 9 de Julio de Rafaela (Juan Ignacio Nebbietti)

16.00hs: El Linqueño vs Gimnasia de Chivilcoy (Fernando Rekers)

16.00hs: Sportivo de Cañada de Gómez vs Deportivo Rincón (Pablo Núñez)

16.30hs: Douglas Haig vs Independiente de Chivilcoy (Guillermo González)

18.00hs: Boca Unidos vs Juventud Antoniana (Maximiliano Manduca)