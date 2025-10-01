Pablo Cerra: "Todos entramos para ganar, pero a mí el resultado no me afecta"

El fútbol Senior de la Liga del Sur sigue su curso y uno de los buenos partidos de la semana lo protagonizaron Libertad y Liniers, con victoria del milrrayita 2 a 1. Pablo Cerra fue el autor de los dos goles del ganador, pero valoró más el hecho de jugar con amigos y con la camiseta de la que es hincha.

"Todos entramos para ganar, pero a mí el resultado no me afecta. Es lindo jugar contra equipos grandes que tienen mucha historia y más contra jugadores que trascendieron", le dijo a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"El Senior tiene que ser para disfrutarlo y hay jugadores que no lo entienden. Por supuesto que todos somos competitivos, pero hay que disfrutarlo más", agregó "Alfajor", apodo que le puso Ramiro Bancora cuando eran pibitos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mirá la nota completa: