Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°
Fórmula 1.

Se viene el GP de Singapur: una vuelta al circuito y la largada de Colapinto para el recuerdo

El argentino va por sus primeros puntos en la temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde irá en busca de sus primeros puntos del año en el campeonato de Fórmula 1.

La sede de este Gran Premio es el circuito callejero Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.

Fue justamente en dicho circuito donde Colapinto hizo el famoso “dive bomb” el año pasado, donde superó a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar.

Aquella largada

 

Una vuelta al circuito

 

*La agenda

Así serán los horarios del Gran Premio de Singapur:

-Viernes

Prácticas libres 1: 6.30hs
Prácticas libres 2: 10hs

-Sábado

Práctica libres 3: 6.30hs
Clasificación: 10hs

-Domingo

Carrera: 9.00hs.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Economía y finanzas.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE