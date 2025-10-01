Se viene el GP de Singapur: una vuelta al circuito y la largada de Colapinto para el recuerdo
El argentino va por sus primeros puntos en la temporada.
El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde irá en busca de sus primeros puntos del año en el campeonato de Fórmula 1.
La sede de este Gran Premio es el circuito callejero Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.
Fue justamente en dicho circuito donde Colapinto hizo el famoso “dive bomb” el año pasado, donde superó a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar.
Aquella largada
Una vuelta al circuito
*La agenda
Así serán los horarios del Gran Premio de Singapur:
-Viernes
Prácticas libres 1: 6.30hs
Prácticas libres 2: 10hs
-Sábado
Práctica libres 3: 6.30hs
Clasificación: 10hs
-Domingo
Carrera: 9.00hs.