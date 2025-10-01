Otro mensaje pro Palestina en un reconocimiento a graduados universitarios

Clara Aldea, entre la vicerrectora y el rector de la UNS. (Foto: Andrea Castaño - La Nueva.)

El Concejo Deliberante realizó esta mañana un reconocimiento a los mejores promedios de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional. Entre las personas reconocidas se encontraba Clara Aldea, quien se volvió viral estos días por su posicionamiento pro Palestina y en el izamiento de la bandera de dicha nación en el mástil de la casa de altos estudios.

Con la presencia de las autoridades del legislativo local, UTN y UNS se les entregó un diploma y una medalla reconociendo sus carreras universitarias. Al momento de recibir la condecoración, Aldea expuso una remera con la leyenda "Palestina Libre".

Luego del acto, la vicerrectora de la UNS, Andrea Castellanos, se acercó a la Licenciada en Filosofía e intercambiaron unas palabras en buenos términos.

Clara Aldea: "Evidentemente esta fue la manera que encontraron las autoridades de la universidad de discutir con una alumna sin tomar posición política"

Aldea le dijo a La Nueva.: "Agradezco la viralización de mi video, me parece importante aprovechar estas instancias para expresar mis posiciones políticas, porque creo que la universidad es el espacio por excelencia en donde se tienen que debatir todos los posicionamientos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto a la polémica generada por el izamiento de la bandera en la universidad nacional, señaló: "Sabemos que este tipo de posicionamiento tiene visiones encontradas y creemos que las universidades son el ámbito ideal para debatir, para practicar la política en un lugar de debate abierto"

"La vicerrectora me comunicó que estaba todo bien, nos aclararon que no iba a haber sanciones, ya que no es posible hacerlo a quienes se manifiestan por sus posturas políticas e invitarnos a conversar, eso me parece más que valioso, no solamente con las autoridades sino con todos nuestros compañeros universitarios".

En cuanto al video subido en las redes sociales de la UNS, izando una bandera argentina donde había ondeado la palestina, la militante del PTS dijo:

"Las autoridades me manifestaron las felicitaciones por el reconocimiento y nada más. Lo que sí reconozco es que el video que subieron con una bajada que hace alusión a la toma de juramento de los graduados es una respuesta directa hacia mí, me hubiese encantado que esa respuesta sea más directa y que sea un debate de posiciones. Con esta acción lo que buscábamos era romper con el cerco mediático y creo que en gran medida lo logramos".

"Me hubiese encantado que el rectorado se pronuncie de manera más directa, pero evidentemente esta fue la manera que encontraron de discutir con una alumna sin tomar posición política".

Por último, dijo que hay una intención de hablar directamente con las autoridades y que esperan ver si se lleva a cabo.