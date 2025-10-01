Detuvieron a un hombre por robar una escalera

Esta madrugada el Comando de Patrullas detuvo a un hombre que había ingresado en una casa en calle Belgrano al 1100 y había sustraìdo una escalera metálica.

Las fuerzas de seguridad pudieron aprehender a Emanuel Yago Vargas Obreque de 27 años de edad en Pasteur 1162, luego de haber vulnerado el domicilio de Gonzalo Jensen Bonabelli, a quien le había sustraído el elemento.

Obreque fue trasladado a la Comisaría Primera bajo los cargos de hurto en grado de tentativa, agravado por escalamiento. Interviene la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.