Militantes de izquierda reivindicaron las actividades pro Palestina en Bahía Blanca

Tras la polémica que se originó en las últimas horas luego de que militantes de la agrupación de izquierda Tesis XI izaran una bandera palestina en el mástil ubicado en el playón de la Universidad Nacional del Sur, Clara Aldea, la joven que obtuvo el mejor promedio de la última colación de grados y que también desplegó la insignia de esa nación árabe al momento de recibir su título, volvió a referirse al tema y sostuvo que "podemos y tenemos todo el derecho a hacer política en las universidades".

La licenciada en Filosofía explicó que la intervención fue parte de una campaña internacional de solidaridad. "Formamos parte de la acción global por Palestina. Estamos a favor de que llegue toda la ayuda humanitaria a Gaza, como con la Flotilla Global Sumud, pero el Estado de Israel la interceptó y contra eso nos pronunciamos", señaló.

Invitada al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, Aldea detalló que, además del izamiento, se realizaron pintadas y se colocaron carteles en distintos puntos de la UNS, algunos de los cuales cuestionaban al intendente Federico Susbielles por su reciente encuentro con el embajador israelí Eyal Sela. "Estamos denunciando un genocidio en Gaza", remarcó.

"A nivel internacional, la solidaridad con Palestina es enorme y queríamos poner a las universidades a tono. La UNS no podía quedar afuera. Yo misma, en mi acto de colación, también quería reivindicar que podemos y tenemos todo el derecho a hacer política en las universidades", sostuvo.

La joven aclaró que "la bandera estuvo izada durante unas horas, en un mástil vacío. Estaban presentes los trabajadores de la Universidad y nadie se acercó o nos vino a plantear que lo que estábamos haciendo estaba mal".

Por su parte, la excandidata a intendenta por el Frente de Izquierda, Daniela Rodríguez, reconoció la importancia de que "la juventud no mire para otro lado ante un genocidio que se transmite en vivo y en directo". "Lo que hicieron me enorgullece", sostuvo en relación a los recientes aconteLocimientos.

"Esto no es algo nuevo, viene desde la creación artificial del Estado de Israel en territorio palestino y es contra el gobierno israelí porque quien está llevando a cabo este genocidio es el primer ministro (Benjamín) Netanyahu", explicó.

La integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas manifestó que "esto sale a la luz porque subimos una bandera en la Universidad, porque si no, no se habla".

"Como militante de los derechos humanos no puedo dejar de denunciarlo públicamente. Como digo, no es necesario ser de izquierda o feminista, solamente sensibilizándose porque es una cuestión humanitaria. Y lo que vivimos en Bahía Blanca es extensivo en todo el mundo", concluyó Rodríguez.

Ambas plantearon que abogan por una "Palestina libre y laica, sin injerencia de la religión".

Acerca de la posibilidad de pedir por dos Estados, uno israelí y otro palestino, se inclinaron por una Palestina donde convivan árabes, judíos y gente de otras religiones.

Mirá la entrevista completa a continuación: