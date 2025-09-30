Cuándo es la inscripción al nuevo curso gratuito de Manipulación de Alimentos

La inscripción para una nueva edición del curso gratuito de Manipulación de Alimentos en Punta Alta se realizará este jueves 2 de octubre, a la 13, informaron desde el Municipio.

La inscripción se realiza a través de la página web https://mcr.gob.ar y los cupos son limitados.

"La capacitación aborda conceptos básicos de higiene en la producción, traslado, elaboración, empaque, depósito, conservación y expendio de alimentos. La modalidad es autoasistida en la primera etapa y el examen final es presencial, con fecha y hora a definir", explicaron.

Agregaron que entregarán carnets digitales oficialmente como Entidad Capacitadora Nº 9, reconocida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA).

Para otras consultas, comunicarse a través de [email protected].