Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°
Punta Alta.

Se incendió un vehículo en el interior del basural municipal

Trabajaron allí los Bomberos de Punta Alta.

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta respondieron a un llamado proveniente del basural municipal y debieron sofocar el incendio de un automóvil.

Se trató de un Ford Fiesta, color blanco, dominio AVA 163.

Al llegar al lugar, los servidores públicos constataron la veracidad del incendio en el predio y determinaron que el fuego era generalizado en el rodado.

El propietario del automóvil fue identificado como Juan Pérez.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Economía y finanzas.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE