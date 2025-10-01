Se incendió un vehículo en el interior del basural municipal
Trabajaron allí los Bomberos de Punta Alta.
Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta respondieron a un llamado proveniente del basural municipal y debieron sofocar el incendio de un automóvil.
Se trató de un Ford Fiesta, color blanco, dominio AVA 163.
Al llegar al lugar, los servidores públicos constataron la veracidad del incendio en el predio y determinaron que el fuego era generalizado en el rodado.
El propietario del automóvil fue identificado como Juan Pérez.