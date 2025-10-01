Anuncian una marcha en el centro bahiense por el conflicto en Gaza

Activistas convocaron a marchar en el centro de nuestra ciudad este jueves por el conflicto bélico en Gaza. En ese sentido, reclamaron "el ingreso de toda la ayuda humanitaria, el retiro de todas las tropas militares sionistas de las tierras ocupadas y la ruptura completa de relaciones con Israel".

La propuesta fue realizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Bahía Blanca para las 18.30 hs. en la Plaza Rivadavia. La actividad, además, recordaron que se repetirá la próxima semana.

El episodio más reciente del conflicto

El barco “Alma”, de la Global Sumud Flotilla,fue interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertarán de la presencia de 20 buques “no identificados” en su radar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Minutos antes de esto, la organización había informado de que 20 buques “no identificados” se aproximaban a las embarcaciones de la misión, pero reiteró que los tripulantes no se dejarían “intimidar por amenazas”, pese a prever un “posible bloqueo naval”.

“No nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza”, afirmó la Global Sumud Flotilla en un mensaje en su canal de Telegram.

Previamente, la flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, había avistado las embarcaciones -que además había detectado en su radar-, a unas 80 millas del enclave palestino, confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la misión. (NA)