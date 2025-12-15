Hace un año y medio que no dirige, su último club fue Tiro y en 2026 se puede llegar a ir a ¡Rumania!

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Sí, la posibilidad existe, pero para poder decirte ´ya está, es un hecho’, tengo que viajar a Europa, sentarme a negociar y firmar los papeles”.

El 5 de junio de 2024 fue el último partido en el que Gustavo Pedro Echaniz firmó planilla como DT en la Liga del Sur, en ese entonces al mando del primer equipo de Tiro Federal. De ahí en más, no trabajó más como entrenador y ahora, por un llamado de un empresario mexicano (Jorge Parra), existe la chance de enrolarse como orientador en un equipo de la tercera división del fútbol de Rumania.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Hay un acuerdo de palabra, pero el 8 de enero viajo a Roma (Italia), el punto de encuentro acordado con Parra, para asesorarme si la negociación con el club rumano (el que su grupo empresarial está dispuesto a manejar) avanzó o no”, adelantó el DT campeón con Huracán de Ingeniero White en 2015 (LDS), 2017 (Argentino C) y 2020 (pre-clasificatorio al Regional Amateur).

“Me recomendó Rubén Romano (apreciado técnico en México) y, si se llega a dar, el 1 de marzo estoy viajando a Rumania”, sentenció el “Potro”, quien a su vez espera por una chance en una Academia de fútbol de Murcia, también bajo el radar del mismo núcleo de empresarios.

“Estoy esperanzado en que se pueda concretar, no es un rumor que circula solo en el aire, al menos esto es real y lo maneja gente seria y responsable”, confirmó el ex manager del Globito del bule durante 77 meses y 118 cotejos dirigidos.

En caso de que no se dé, ¿se hará cargo de algún equipo que participa en la Liga de Coronel Dorrego?