Lautaro Marino: "En el gol del 'Chori' me estalló el cuerpo de felicidad"

La Armonía fue un gallardo campeón del Promocional liguista y logró inobjetablemente el ascenso a la elite del fútbol liguista. Su capitán y figura Lautaro Marino recordó el triunfo ante Comercial con el gol agónico de David Vega.

"En el gol del 'Chori' (por David Vega) me estalló el cuerpo de felicidad. Sinceramente, tres minutos antes le pregunté al línea cuando quedaba y se me había cruzado por la cabeza que me iba a querer morir si perdíamos por penales. La pelota hizo una parábola rara y de atrás se veía que era gol o que pegaba en el travesaño", contó en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Cada ascenso tiene sus particularidades. Los más lindo que nos pasó fue que terminamos festejamos adentro de la cancha de La Armonía, con compañeros, con la familia del club, etcétera, y con un atardecer espectacular. Uno trabaja día a día para estar contento a fin de año. es una alegría inmensa terminar la temporada de esta manera. Era algo pensado porque en la primera charla que tuvimos en el club la idea era pelear al ascenso y se terminó dando", amplió.

Mirá la nota completa: