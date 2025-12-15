AFA respondió a la denuncia de Bullrich con los logros de la gestión de Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado tras la denuncia de la senadora nacional Patricia Bullrich al Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y resaltó los logros de la gestión de Claudio Tapia como presidente.

El ente regulador del fútbol argentino aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron “con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”. (NA)

