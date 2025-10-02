Respaldo a la Argentina en su rechazo al fallo que la obliga a entregar acciones de YPF

Un total de seis países se sumaron a la defensa de la República Argentina en el juicio por YPF, en el que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debe decidir si ratifica el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena a la argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Según adelantó el especialista de Latam Advisor, Sebastián Maril, la lista está compuesta por Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania.

El respaldo internacional refuerza la estrategia argentina, que sostiene que la ejecución de la sentencia afectaría su soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior.

La defensa, encabezada por la Procuración del Tesoro junto con un estudio de abogados estadounidense, presentó cuatro argumentos centrales: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta semana, los gobernadores de Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) solicitaron ser querellantes en la causa y advirtieron que la sentencia podría afectar directamente el patrimonio de sus provincias.

En un escrito ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, señalaron que el caso YPF, iniciado hace casi 20 años, tiene impacto en decisiones judiciales internacionales y en la estructura accionaria de la petrolera.

Los mandatarios recordaron que el artículo 124 de la Constitución reconoce a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales y que la Ley de Hidrocarburos protege los yacimientos como patrimonio inalienable del Estado.

La Procuración apunta a que los argumentos orales sobre la condena original se presenten el 29 de octubre, un paso clave para definir la cuestión de fondo del litigio. (con información de TN.com.ar)