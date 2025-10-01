Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

22.1°

La ciudad.

Vientos de hasta 75 km/h: alerta amarilla para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense

El fenómeno se dará durante gran parte de la jornada del viernes.

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos para la mañana y la tarde del viernes en Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

Según se indicó, entre las 6 y las 18 del viernes, esta zona se verá afectada por vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

El área comprendida por la advertencia está integrada por los municipios de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También se verá afectado el este de la provincia de La Pampa.

Ante esta situación, desde el SMN se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También se aconseja contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos personales y un celular cargado.

La alerta amarilla indica fenómenos meteorológicos con capacidad de causar posibles daños o interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

Además, se solicita especial precaución y atención a las actualizaciones del SMN.

