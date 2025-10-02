Triple crimen: la autopsia a Lara Gutiérrez reveló que sufrió un shock hipovolémico

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo en el partido bonaerense de Florencio Varela, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico.

De acuerdo al documento, la necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor de las tres damnificadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica) a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, algunas partes del cuerpo muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el escrito. (Fuente: NA).