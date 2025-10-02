Panamericano U18 de sóftbol: Argentina empezó a calentar motores en La Quinta de El Nacional
Desde el domingo se jugará en nuestra ciudad el certamen continental.
El seleccionado argentino masculino de sóftbol U18 realizó ayer su primer partido de entrenamiento, de cara al Campeonato Panamericano de la categoría que se jugará en nuestra ciudad a partir del próximo domingo.
Aprovechando para ultimar detalles, el combinado de nuestro medio se midió ante El Nacional y Liniers en La Quinta del celeste.
Hoy, en tanto, el equipo nacional juvenil continuará con los entrenamientos enfrentándose a Indios.
Además, a las 10, parte del cuerpo técnico albiceleste brindará una clínica para estudiantes de educación física en el Uno y el equipo realizará una jornada recreativa en el Polideportivo Norte junto a escuelas de la ciudad.
La idea es que esta iniciativa se replique la próxima semana con otras selecciones, que estarán llegando en las próximas horas a Bahía.
El viernes, por último, Argentina se medirá ante Perú y Canadá en el Zibecchi, como últimos entrenamientos preparatorios para la competencia.
En ese sentido, la inauguración oficial del torneo será el domingo a las 19.30 en el estadio del Parque de Mayo.
Luego, desde las 20.30, la Selección debutará ante Perú.
El torneo también contará con la presencia de Canadá, Venezuela, Guatemala y México.
*El plantel
El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.
Ellos son Pedro Martínez, Juanjo Pérez, Luciano Dowhun, Leonel Andrada y Jeremías Sáenz, quien se encuentra radicado en Paraná.
El resto de los convocados son: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítes, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.
En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).
*El fixture