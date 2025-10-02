Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

25.7°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

25.7°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

25.7°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 3 de octubre en Bahía Blanca.

Emilia Maineri-La Nueva.

El servicio de Satemet anticipa para este viernes 3 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido y ventoso, con ráfagas fuertes desde el sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la ciudad

Durante la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable y viento regular del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá bue

La noche, en tanto, será templada con nubosidad variable y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 20 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE