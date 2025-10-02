El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satemet anticipa para este viernes 3 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido y ventoso, con ráfagas fuertes desde el sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable y viento regular del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá bue

La noche, en tanto, será templada con nubosidad variable y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 20 grados.