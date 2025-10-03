Triple femicidio narco: la mano derecha de "Pequeño J" se negó a declarar ante el fiscal

Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J“ llegó en la noche del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú y hoy casi media horas después de su ingreso a la fiscalía, el acusado rechazó hablar y, según indicaron, fue por recomendación de su abogado oficial, quien quedó a cargo de su representación minutos antes.

Ahora, Ozorio quedará alojado en el penal de General Alvear.

A la salida de la audiencia, el abogado Diego Storto expresó: "¿Qué va a decir esta lacra? Nada".

Asimismo, el abogado Fernando Burlando señaló que negarse a la indagatoria "es un derecho constitucional" y que era lo que esperaban. (NA)