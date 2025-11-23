Liniers bajó a Villa Mitre en El Fortín y cerró un fin de semana perfecto

Liniers festejó con su gente en El Fortín, tras eliminar a Villa Mitre por penales. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Finalista del Torneo Clausura de la liga del Sur (el único que repite del Apertura) y clasificación a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur.

Todo eso consiguió Liniers en las últimas 48 horas y ambas como visitante.

Lo último y más reciente es el avance a la definición del certamen local, pese a que comenzó perdiendo ante Villa Mitre y debió echar el resto en los minutos finales, en un partido disputado y parejo que se jugó esta tarde en El Fortín de Maipú y Necochea.

Manteniéndose en juego, activo y con reacción hasta el final, el albinegro logró igualar el cotejo en el cierre y todo se definió por penales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ahí, aprovechó al máximo la gran eficacia de sus ejecutantes y la atajada de Andoni Mendiguibel para meterse en la final ante Huracán.

Mendiguibel acertó el costado y le sacó el penal a Rojas.

Lo cierto es que para llevarse la semi de la Villa el equipo que conduce Hernán Rosell debió trabajar y mucho

El trámite, a grandes rasgos, fue parejo, intenso y no tan bien jugado, pese a que ambos equipos propusieron con equipos con varios intérpretes ofensivos.

El tricolor se plantó con cuatro defensores, Jouglard de 5 tapón entre la línea de fondos y los tres que se pararon por delante de él (Thiago Pérez, Iriarte y Valeri), y dos puntas definidos con Cerato y Santiago Gómez.

Mientras que el Chivo armó un 4-4-2 algo más tradicional con Philipp y Seisdedos arriba, que nunca dieron referencias e intentaron lastimar volcándose a los costados.

Jouglard y Biondo batallan en el medio cambio.

Así las cosas, a la primera mitad no le sobraron situaciones de riesgo ya que a ambos les faltó peso ofensivo, por falta de precisión o desequilibrio individual.

Villa Mitre intentó sumar pases cuando pudo o buscar directo a los espacios a sus delanteros o Iriarte, quien se sumaba de atrás, sobre todo cuando se encontraba hundido o cerca de su propia área.

Liniers, por su parte, volcó el ataque por el sector izquierdo e intentó lastimar por ese lado.

El juego se disputó por las bandas, con pocos espacios y casi sin tiempo para empezar o un metro para sacar ventaja o generar superioridad numérica.

En ese contexto, fue el Chivo el único que llegó con cierto peligro en el arranque, con remates de Seisdedos y Philipp entrando al área por los vértices, que obligaron a buenas intervenciones de Tomás Manganaro.

La Villa, en tanto, avisó con un cabezazo de Barreto (tras un tiro libre de Thiago Pérez) y un remate débil de zurda de Cerato.

Seisdedos intenta superar a Angelini, tendido en el piso.

No obstante, en la única que logró proyectar a Uicala por izquierda, le sacó agua a las piedras y logró la apertura del marcador.

Un buen cambio de frente de Jouglard sacó la pelota de la zona de congestión y dejó al lateral en soledad para proyectarse. Thiago sacó un centro envenenado de zurda y de tres cuartos, Santiago Gómez llegó para la arremetida tirando la diagonal pero no logró tocarla. Ese movimiento descolocó en el cálculo a Mendiguibel y la pelota picó y se metió en el segundo palo, para el 1 a 0 en casi la última jugada de la primera mitad.

El golpe, en un momento clave del juego, dejó abierto el segundo tiempo, aunque con Liniers obligado a ir en busca del empate como mínimo.

En ese contexto, el Chivo se hizo cargo de esa responsabilidad y sin ser avasallante ni claro fue el que cargó con el peso del partido y generó algunas aproximaciones.

La más clara hasta allí la tuvo Philipp con un alto grado de fortuna, porque un rechazo de Barreto rebotó en su compañero Angelini y dejó mano a mano al 9 del Chivo, quien desde el punto penal definió cruzado y desviado.

Todos festejan con el arquero de Liniers, clave en los penales.

Algunos minutos después y cuando Schumacher ya había armado una línea de cinco con el ingreso de Sastre por Cerato, el albinegro llegó a la igualdad con una de sus piezas clave, quien se sumó desde el banco.

Massimo Monti aprovechó al máximo una pelota que la defensa de Villa Mitre no pudo despegar y luego de algunas carambolas, recibió de frente al arco y de media vuelta esquivó todas las piernas y puso el 1 a 1 a falta de 15 minutos para el final, poniéndole justicia al resultado.

Cutrin abraza a Monti, autor del 1 a 1, mientras la gente de Liniers celebra de fondo.

Sobre el final, lejos de conformarse con el empate, los dos intentaron ganaron y tuvieron una chance clarísima por lado.

A los 43, la visita tuvo una doble oportunidad en la misma jugada con Der y Aguirre. Tras un tiro libre de Seisdedos, Lucas remató y Facundo no pudo aprovechar el rebote de Manganaro y definió desviado.

Y unos segundos después, la Villa casi lo gana de manera épica, porque el ingresado Benjamín Domínguez ensayó una chilena hermosa tras un centro de Iriarte, pero su intento dio en el travesaño.

Así las cosas, el semifinalista se definió por penales, donde Mendiguibel acertó el cuarto intento de Jorge Rojas y Agustín Seisdedos remató con el quinto de la serie, para que el Chivo festeje con su gente en un fin de semana perfecto.

Andoni Mendiguibel, el héroe en la tande de penales, festeja la clasificación.

Seisdedos definió la tanda y su compañeros salen corriendo a festejarlo.

Tomás Manganaro y Ciro Zalazar se lamentan tras la eliminación.

La bronca de los jugadores de Villa Mitre por la eliminación.

*La síntesis

Villa Mitre 1 (3)



T. Manganaro (C) 6



Angelini 5

Barreto 5

Zalazar 6

Uicala 6



Jouglard 5



T. Pérez 5

L. Iriarte 5

Valeri 5



S. Gómez 5

Cerato 5



DT: Horacio Schumacher



Mendiguibel 6



B. Herrera 6

Der (c) 5

F. Aguirre 5

Cutrin 5



Narvay 5

Menna 5

Trídico 5

Biondo 5



Seisdedos 6

Philipp 5



DT: Hernán Rosell

Gol de Uicala (VM), a los 44m.Gol de Monti (L), a los 29m.

Penales: Para Villa Mitre anotaron F. Pereyra, J.B. Barreto E Iriarte. Para Liniers marcaron Herrera, Narvay, Der, Cutrín y Seisdedos. Mendiguibel (L), le contuvo el envío a J. Rojas (VM).



Cambios: 66m. Sastre por Cerato, 78m. F. Pereyra y B. Domínguez por Angelini y Valeri y 91m. Rojas y Cardoso por T. Pérez y Jouglard, en Villa Mitre; 53m. Monti por Biondo y 69m.Ullman y De Los Santos por Menna y Philipp, en Liniers.



Amonestados: Der (25m.), en Liniers.

Árbitro: Daniel Méndez (5).



Cancha: Villa Mitre (muy buena).